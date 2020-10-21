"Локомотив" ушел от поражения в гостевом матче с "Зальцбургом"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов австрийский "Ред Булл Зальцбург" и московский "Локомотив" сыграли вничью со счетом 2:2. Счет открыл Эдер, но затем хозяев вывели вперед Доминик Собослаи и Златко Юнузович. Спас "железнодорожников" от поражения Виталий Лисакович.

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Локомотив" Россия - 2:2 (1:1)

Голы: Эдер, 19 - 0:1, Собослаи, 45 - 1:1, Юнузович, 50 - 2:1, Лисакович, 75 - 2:2

"Ред Булл Зальцбург": Станкович, Вебер, Валчи, Ульмер, Рамальо, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослаи, Дака, Койта (Бериша, 53).

"Локомотив": Гильерме, Серкейра, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 69), Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).

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