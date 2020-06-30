"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Крыльями Советов" благодаря голу на 95-й минуте
В 25-м туре чемпионата России московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльев Советов" со счетом 1:1. На 14-й минуте забил Деян Радоньич, но в концовке матча счет сравнял Алексей Миранчук. Команды заканчивали матч в неполных составах из-за удалений Владислава Игнатьева и Сафа Хади.
"Локомотив" остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" остались в зоне вылета на 15-м месте.
"Локомотив" Москва – "Крылья Советов" Самара - 1:1 (0:1)
Голы: Радоньич, 14 - 0:1, Ал. Миранчук, 90+5 - 1:1
"Локомотив": Гильерме (Коченков, 33), Кверквелия (Живоглядов, 70), Чорлука, Идову, Игнатьев, Жоау Мариу, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов (Миранчук, 57), Эдер.
"Крылья Советов": Фролов, Полуяхтов, Лысцов, Бурлак (Хади, 57), Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Глушенков, Тимофеев, Попович (Антон, 46), Кабутов, Радоньич (Зиньковский, 46).
Удаления: Игнатьев (50), Хади (73).
Не пропустите: "Локомотив" теряет Гильерме. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
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|3
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|22
|41
|4
|Ростов
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|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|Сочи
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|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
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|16
|Крылья Советов
|23
|22