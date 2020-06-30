"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Крыльями Советов" благодаря голу на 95-й минуте

В 25-м туре чемпионата России московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльев Советов" со счетом 1:1. На 14-й минуте забил Деян Радоньич, но в концовке матча счет сравнял Алексей Миранчук. Команды заканчивали матч в неполных составах из-за удалений Владислава Игнатьева и Сафа Хади.

"Локомотив" остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" остались в зоне вылета на 15-м месте.

"Локомотив" Москва – "Крылья Советов" Самара - 1:1 (0:1)

Голы: Радоньич, 14 - 0:1, Ал. Миранчук, 90+5 - 1:1

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 33), Кверквелия (Живоглядов, 70), Чорлука, Идову, Игнатьев, Жоау Мариу, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов (Миранчук, 57), Эдер.

"Крылья Советов": Фролов, Полуяхтов, Лысцов, Бурлак (Хади, 57), Зеффан (Чичерин, 40), Гацкан, Глушенков, Тимофеев, Попович (Антон, 46), Кабутов, Радоньич (Зиньковский, 46).

Удаления: Игнатьев (50), Хади (73).

Не пропустите: "Локомотив" теряет Гильерме. | http://soccernews.ru