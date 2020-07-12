"Локомотив" ушел от поражения в матче с "Уфой"

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" и "Уфы" сыграли вничью со счетом 1:1. В конце первого тайма счет открыл Даниил Фомин, который реализовал 11-метровый. В конце второго тайма "железнодорожников" спас от поражения Джефферсон Фарфан, который вышел на поле впервые за последние 14 месяцев.

"Локомотив" – "Уфа" - 1:1 (0:1)

Голы: Фомин, 39 (с пенальти) - 0:1, Фарфан, 81 - 1:1

"Локомотив": Коченков, Магкеев, Чорлука, Серкейра (Рыбчинский, 46), Игнатьев, Жоау Мариу, Миранчук, Миранчук (Жемалетдинов, 46), Крыховяк, Живоглядов (Фарфан, 70), Эдер (Сулейманов, 71).

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Круговой, Терентьев, Урунов, Голубев, Безденежных, Фомин, Козлов, Бизяк (Емельянов, 73).

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