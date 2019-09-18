"Локомотив" ушел от поражения в матче Юношеской лиги УЕФА с "Байером"

В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с леверкузенским "Байером" со счетом 2:2.

Немецкий клуб повел в счете с преимуществом в два мяча к 15-й минуте, но "железнодорожники" ушли от поражения в концовке встречи.

"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Локомотив" (Москва, Россия) - 2:2 (2:0)

Голы: Рут, 4 - 1:0, Скотт, 15 - 2:0, Карев, 79 - 2:1, Иванков, 88 - 2:2

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