"Локомотив" усилит левый фланг обороны легионером из Греции

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"Локомотив" усилит левый фланг обороны легионером из Греции

Московский "Локомотив" занимается поиском нового левого защитника, утверждает Betting Insider.

По информации источника, "железнодорожники" рассматривают две основные кандидатуры - Константиноса Цимикаса из "Олимпиакоса" и Димитриса Яннулиса из ПАОКа.

Рыночная стоимость обоих греков оценивается в 4,5 миллиона евро.

По всей видимости, подписание нового игрока на левый фланг обороны означает расставание "Локомотива" с поляком Мацеем Рыбусом, чей контракт с клубом истекает летом.

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