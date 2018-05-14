"Локомотив" установил антирекорд чемпионата России

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"Локомотив" установил антирекорд чемпионата России

Московский "Локомотив" установил антирекорд чемпионата России.

"Железнодорожники" выиграли первенство сезона 2017/18, забив всего 41 гол, и это худший показатель в истории.

Отметим, что ранее данный антирекорд принадлежал "Рубину" (44 мяча в 2008 году) и всё тому же "Локомотиву" (44 мяча в 2004 году). 

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5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
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