Московский "Локомотив" установил антирекорд чемпионата России.

"Железнодорожники" выиграли первенство сезона 2017/18, забив всего 41 гол, и это худший показатель в истории.

Отметим, что ранее данный антирекорд принадлежал "Рубину" (44 мяча в 2008 году) и всё тому же "Локомотиву" (44 мяча в 2004 году).

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