"Локомотив" устоял в битве с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 0:0.

"Атлетико" остался на втором месте в турнирной таблице группы А, набрав пять очков. "Локомотив" с тремя очками остался на третьей позиции.

"Атлетико" Испания – "Локомотив" Россия - 0:0

"Атлетико": Облак, Лоди (Эрмосо, 60), Хименес, Триппьер, Савич, Сауль, Коке, Жоау Феликс, Льоренте (Лемар, 60), Корреа, Карраско (Камельо, 80).

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Рыбус, Игнатьев, Крыховяк, Куликов, Камано (Рыбчинский, 76), Миранчук (Магкеев, 77), Чорлука, Зе Луиш.

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