"Локомотив" уступил "Браге" и занял последнее место в группе В клубного чемпионата мира по пляжному футболу

В рамках третьего тура групповой стадии клубного чемпионата мира по пляжному футболу "Локомотив" проиграл "Браге".

"Локомотив" - "Брага" - 6:7

По итогам группового раунда, "Локомотив" с двумя очками финишировал на последнем месте в группе В.

Отметим, что в плей-офф турнира пробились "Брага" и "Катания". При этом итальянский клуб станет соперником "Спартака".

Читайте также: "Спартак" одержал победу над БАТЭ и прошел в плей-офф клубного чемпионата мира по пляжному футболу. | http://soccernews.ru