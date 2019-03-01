"Локомотив" уступил "Браге" и занял последнее место в группе В клубного чемпионата мира по пляжному футболу
В рамках третьего тура групповой стадии клубного чемпионата мира по пляжному футболу "Локомотив" проиграл "Браге".
"Локомотив" - "Брага" - 6:7
По итогам группового раунда, "Локомотив" с двумя очками финишировал на последнем месте в группе В.
Отметим, что в плей-офф турнира пробились "Брага" и "Катания". При этом итальянский клуб станет соперником "Спартака".
Читайте также: "Спартак" одержал победу над БАТЭ и прошел в плей-офф клубного чемпионата мира по пляжному футболу. | http://soccernews.ru
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