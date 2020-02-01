"Локомотив" уступил "Партизану" в серии пенальти в первом туре Кубка "Париматч" Премьер
Завершился стартовый матч первого тура Кубка "Париматч" Премьер между "Локомотивом" и "Партизаном".
В основное время соперники не сумели выявить победителя - ничья 1:1. А в серии пенальти точнее оказалась белградская команда.
Таким образом, по итогам первого тура в активе "гробарей" 2 очка, а на счету "железнодорожников" - 1 балл.
"Локомотив" - "Партизан" - 1:1, по пенальти - 2:4
Голы: Эдер, 30 - 1:0, Тошич, 33 - 1:1.
"Локомотив": Коченков, Игнатьев (Живоглядов, 63), Магкеев, Чорлука, Хеведес (Рыбус, 46), Жемалетдинов (Тугарев, 78), Крыховяк (Куликов, 46), Баринов (Мурило, 46; Кверквелия, 63), Алекскей Миранчук (Коломейцев, 73), Антон Миранчук (Жоау Мариу, 18), Эдер.
"Партизан": Стойкович (Н. Стеванович, 46), Остоич (Вуячич, 46), С. Павлович, Милетич, Урошевич, Зджелар, Натхо (Шчекич, 62), Тошич (Маркович, 46), Сума (Л. Павлович, 71), Асано (Матич, 62), Садик (Ф. Стеванович, 62).
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