"Локомотив" уступил сборной России U-19 в товарищеском матче

Теги локомотив москвароссия до 21 года

"Локомотив" уступил сборной России U-19 в товарищеском матче

"Локомотив" в товарищеском матче проиграл юношеской сборной России U19

"Локомотив" - сборная России U19 - 1:3 (0:2)

Голы: Камано, 14 - 1:0, Севикян, 41 - 1:1, Литвинов, 45 - 1:2, Лысцов, 77 (автогол) - 1:3

"Локомотив" (стартовый состав): Коченков, Живоглядов, Лысцов, Райкович, Лысов, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Жалолиддинов, Камано, Эдер.

"Локомотив", набрав в шести турах восемь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: Действующий чемпион UFC Хабиб ярко высказался о Черчесове| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Арбитр скандального матча "Спартак" - "Сочи" получил новое назначение

Арбитр скандального матча "Спартак" - "Сочи" получил новое назначение

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов