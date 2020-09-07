"Локомотив" уступил сборной России U-19 в товарищеском матче

"Локомотив" в товарищеском матче проиграл юношеской сборной России U19.

"Локомотив" - сборная России U19 - 1:3 (0:2)



Голы: Камано, 14 - 1:0, Севикян, 41 - 1:1, Литвинов, 45 - 1:2, Лысцов, 77 (автогол) - 1:3

"Локомотив" (стартовый состав): Коченков, Живоглядов, Лысцов, Райкович, Лысов, Магкеев, Куликов, Рыбчинский, Жалолиддинов, Камано, Эдер.

"Локомотив", набрав в шести турах восемь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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