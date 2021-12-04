"Локомотив" уступил "Уралу" в РПЛ
Фото: твиттер "Локомотива"
В рамках 17-го тура РПЛ "Локомотив" проиграл "Уралу".
"Локомотив" остается на пятом месте. "Урал" поднялся на 12-е.
"Локомотив" - "Урал" 0:1
Гол: Аугустыняк (пен), 42 - 0:1
"Локомотив": Худяков, Ненахов, Пабло, Едвай, Рыбус (Тикнизян, 46), Бека-Бека (Бабкин, 72), Зинович, Баринов, Керк, Смолов, Лисакович (Марадишвили, 62), Камано.
"Урал": Помазун, Кулаков, Герасимов, Адамов, Кузьмичев, Гогличидзе, Гаджимурадов, Колесниченко (Евсеев, 57), Аугустыняк, Гагнидзе (Подберезкин, 88), Егорычев.
Удаление: Едвай (47).
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