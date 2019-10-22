"Локомотив" уступил "Ювентусу", хотя выиграл первый тайм

"Ювентус" вырвал победу у "Локомотива" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Счет был открыт на 30-й минуте полузащитником "железнодорожников" Алексеем Миранчуком. Во втором тайме первый мяч за "старую сеньору" забил Пауло Дибала на 77-й минуте и спустя 2 минуты оформил дубль.

"Ювентус" - "Локомотив" - 2:1 (0:1)

Голы: Миранчук, 30 - 0:1, Дибала, 77 - 1:1, Дибала, 79 - 1:2

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Хедира (Игуаин, 48), Куадрадо, Бентанкур, Матюиди (Рабьо, 65), Пьянич, Роналду, Дибала (Бернардески, 81).

"Локомотив": Гильерме, Серкейра, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк (Коломейцев, 83), Жоау Мариу, Миранчук, Баринов, Идову, Эдер.

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу группы D, имея в активе 7 баллов. У "Локомотива" 3 позиция.

6 ноября "Ювентус" сыграет с "Локомотивом" в Москве в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ.

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