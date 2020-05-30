"Локомотив" утратил интерес к Кокорину

Теги александр кокоринлокомотив москвазенит санкт-петербургфк сочи

"Локомотив" утратил интерес к Кокорину

"Локомотив" передумал приобретать форварда "Зенита" Александра Кокорина, находящегося в аренде в "Сочи".

По сведениям "Спорт-Экспресс", руководство "железнодорожников" из-за финансового положения изменило стратегию клуба и теперь будет делаться ставка на воспитанников.

Отмечается, что ранее "Локомотив" планировал подписать с Кокориным контракт по схеме "2+1" с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.

Кокорин провел за "Сочи" четыре игры, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

Читайте также: Трансферный комитет "Локомотива" обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный

"Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ в 2019 году, "Краснодар" - самый убыточный

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов