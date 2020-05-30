"Локомотив" утратил интерес к Кокорину

"Локомотив" передумал приобретать форварда "Зенита" Александра Кокорина, находящегося в аренде в "Сочи".

По сведениям "Спорт-Экспресс", руководство "железнодорожников" из-за финансового положения изменило стратегию клуба и теперь будет делаться ставка на воспитанников.

Отмечается, что ранее "Локомотив" планировал подписать с Кокориным контракт по схеме "2+1" с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.

Кокорин провел за "Сочи" четыре игры, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

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