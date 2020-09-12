"Локомотив" увеличил предложение по Тикиньо

Московский "Локомотив" не оставляет попыток купить у "Порту" нападающего Тикиньо Соареса.

По информации A Bola, "железнодорожники" решили увеличить предложение по трансферу бразильца с 10 до 12 миллионов евро.

"Драконы" настаивают, что форвард стоит не менее 15 миллионов, но "Локо" такую сумму платить за него не будет.

Тикиньо выступает за "Порту" с января 2017 года, сыграл 140 матчей, забил 65 голов и сделал 19 ассистов.

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