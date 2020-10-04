"Локомотив" уверенно обыграл "Химки" в матче РПЛ
"Локомотив" обыграл "Химки" в матче 10-го тура чемпионата России.
"Локомотив" - "Химки" - 2:1 (1:0)
Голы: Лисакович, 25 - 1:0, Баженов, 46 - 1:1, Игнатьев, 55 - 2:1
"Локомотив": Гильерме, Магкеев, Живоглядов, Чорлука (Куликов, 35), Игнатьев, Миранчук (Рыбчинский, 90), Крыховяк, Рыбус, Серкейра, Лисакович (Жемалетдинов, 80), Эдер.
"Химки": Лантратов, Идову, Гапон, Тихий, Данилкин, Трошечкин, Боженов, Куат (Глушаков, 46), Кухарчук (Мирзов, 65), Липовой (Конате, 64), Дядюн (Алиев, 87).
"Локомотив" занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ, "Химки" расположились на 14 позиции.
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