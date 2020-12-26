"Локомотив" уволил директора клубной академии
Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил об уходе директора клубной академии Владимира Кузьмичева.
Пресс-служба "железнодорожников" поблагодарила функционера за проделанную работу и пожелала успехов в будущем.
Как сообщил журналист Иван Карпов, контракт с Кузьмичевым был расторгнут по инициативе нового генерального директора клуба Владимира Леонченко.
"Локомотив" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
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