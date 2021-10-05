"Локомотив" уволил Марко Николича
Фото: инстаграм Николича/Автор неизвестен
"Локомотива" принял решение расстаться с главным тренером Марко Николичем.
"Футбольный клуб "Локомотив" и сербский специалист Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с Николичем тренерский штаб команды также покинут Радойе Смилянич и Горан Басарич. ФК "Локомотив" благодарит Марко Николича и его ассистентов за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.
Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов", – сообщает пресс-служба "железнодорожников".
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