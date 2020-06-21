"Локомотив" уволил стюарда, который удалил журналиста

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"Локомотив" уволил стюарда, который удалил журналиста

Московский "Локомотив" выступил с заявлением по поводу скандального инцидента, который произошел перед началом матча 23-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Оренбургом". Незадолго до начала встречи один из стюардов "РЖД Арены" ударил журналиста Евгения Белоусова.

Стюард принес извинения Белоусову лично, но несмотря на это, был уволен и больше не будет допущен на матчи "Локомотива". 

Врачи московского клуба оказали помощь журналисту, который получил повреждение губы.

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