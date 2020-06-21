"Локомотив" уволил стюарда, который удалил журналиста
Московский "Локомотив" выступил с заявлением по поводу скандального инцидента, который произошел перед началом матча 23-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Оренбургом". Незадолго до начала встречи один из стюардов "РЖД Арены" ударил журналиста Евгения Белоусова.
Стюард принес извинения Белоусову лично, но несмотря на это, был уволен и больше не будет допущен на матчи "Локомотива".
Врачи московского клуба оказали помощь журналисту, который получил повреждение губы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22