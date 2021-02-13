"Локомотив" в 2008 году не захотел подписывать Ловрена

Футбольный агент Арсен Минасов рассказал, что защитник "Зенита" Деян Ловрен мог перебраться в РПЛ ещё 13 лет назад.

"В 2008 году Ловрен мог оказаться в "Локомотиве", ему было 19 лет, он играл в загребском "Динамо". Можно было его привезти, но дальше разговоров ничего не пошло почему-то. В "Локо" на тот момент о нём ничего не знали, да и возраст, наверное, смутил. Через два года Ловрен уехал в "Лион", - поведал агент.

31-летний хорват после "Лиона" поиграл за "Саутгемптон" и "Ливерпуль", а прошлым летом перешёл в "Зенит" за 12 миллионов евро.

В составе "сине-бело-голубых" Ловрен забил 2 гола и сделал 1 ассист в 23 матчах.

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