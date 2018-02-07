"Локомотив" в 2008 году отказался от покупки Неймара

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов заявил, что в свое время клуб интересовался Неймаром.

"Мы выступали на турнире в Мексике - Mediterranean Cup-2008. Кажется, обыграли в полуфинале "Барселону" по пенальти. А в финале играли с "Сантосом". Не сказал бы, что Неймар тогда выделялся на фоне остальных, но после того турнира мы стали за ним следить.

Но возникли сомнения, потому что он был хрупким и щуплым пареньком, да и денег за него запрашивали немало. В итоге решили не рисковать" - приводят слова Наумова российские СМИ.

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