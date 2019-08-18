"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"

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"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Динамо"

"Динамо" в домашнем матче проиграло "Локомотиву" (1:2).

В составе хозяев голом отметился Максимилиан Филипп. У "Локомотива" по голу забили братья Миранчуки.

"Динамо" - "Локомотив" - 1:2 (1:1)

Голы: Филипп, 3 - 1:0, Ал.Миранчук, 28 (с пенальти) - 1:1, Ант.Миранчук, 82 - 1:2.

"Динамо": Лещук, Паршивлюк, Рыков, Шуньич (Ордец, 64), Плиев, Шиманьски (Кардозу, 59), Каборе, Нойштедтер, Нжи, Филипп (Грулев, 83), Шейдаев.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Смолов (Джорджевич, 78).

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