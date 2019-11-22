"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов"
"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов" в рамках 17-го тура РПЛ.
В составе победителей дубль оформил хавбек Гжегож Крыховяк.
"Тамбов" - "Локомотив" - 2:3 (1:2)
Голы: Крыховяк, 29 - 0:1, Ойеволе, 33 (в свои ворота) - 0:2, Обухов, 39 - 1:2, Костюков, 47 - 2:2, Крыховяк, 56 - 2:3.
"Тамбов": Шелия, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Рыбин, Тетрашвили, Карасев (Часовских, 77), Костюков (Хосонов, 72), Чуперка, Килин, Обухов (Мамтов, 87).
"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Мурило, Чорлука (Кверквелия, 46), Рыбус, Ал.Миранчук, Баринов, Крыховяк, Коломейцев, Ант.Миранчук, Эдер (Идову, 90+2).
"Локомотив" с 34 баллами набрал 2 место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" с 17 баллами занимает 14 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|17
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13