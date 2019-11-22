"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов"

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"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов"

"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов" в рамках 17-го тура РПЛ.

В составе победителей дубль оформил хавбек Гжегож Крыховяк.

"Тамбов" - "Локомотив" - 2:3 (1:2)

Голы: Крыховяк, 29 - 0:1, Ойеволе, 33 (в свои ворота) - 0:2, Обухов, 39 - 1:2, Костюков, 47 - 2:2, Крыховяк, 56 - 2:3.

"Тамбов": Шелия, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Рыбин, Тетрашвили, Карасев (Часовских, 77), Костюков (Хосонов, 72), Чуперка, Килин, Обухов (Мамтов, 87).

"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Мурило, Чорлука (Кверквелия, 46), Рыбус, Ал.Миранчук, Баринов, Крыховяк, Коломейцев, Ант.Миранчук, Эдер (Идову, 90+2).

"Локомотив" с 34 баллами набрал 2 место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" с 17 баллами занимает 14 место.

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