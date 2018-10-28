"Локомотив" в гостях разгромил "Енисей"

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"Локомотив" в гостях разгромил "Енисей"В матче 12-го тура РФПЛ московский "Локомотив" в гостях нанес разгромное поражение красноярскому "Енисею".

В первом тайме счёт открыл Алексей Миранчук,  а уже под занавес встречи преимущество команды Юрия Семина закрепили Фернандеш и Эдер. "Локо" взял важные три очка и поднял себе настроение после домашнего фиаско в матче Лиги Чемпионов с "Порту".

"Енисей" - "Локомотив" - 0:3

Голы: Ал. Миранчук, 22 - 0:1, Фернандеш, 81 - 0:2, Эдер, 84 - 0:3.

"Енисей": Филиппов, Комков (Комолов, 82), Кичин, Грицаенко, Дугалич, Занев (Обрадович, 75), Фатуллаев, Огуде, Гавазай (Бодул, 46), Зотов, Саркисов.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Денисов, Тарасов, Фернандеш, Крыховяк, Ал. Миранчук (Тугарев, 88), Эдер (Жемалетдинов, 85).

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