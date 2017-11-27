"Локомотив" в компенсированное время вырывает победу в Хабаровске

Предпоследний матч 18-го тура российской Премьер-лиги проходил в утренние часы по среднеевропейскому времени. В далеком Хабаровске местный СКА принимал лидер чемпионата московский "Локомотив". Командам предстояло разыграть три очка при очень морозной погоде, отчего противостояние приобретало непредсказуемый характер. И все же именно "железнодорожники" назывались фаворитами встречи.

Стартовый отрезок поединка ушел у игроков обеих команд на то, чтобы привыкнуть к необычным погодным условиям и замерзшему полю. При этом гости больше контролировали мяч, но именно "армейцы" пару раз опасно выбежали в атаку.

А затем весьма неожиданно в матче случилась ударная двухминутка. Первыми отличились подопечные Юрия Семина. Алексей Миранчук ворвался в штрафную и, как показалось, был сбит. Свисток арбитра промолчал, а через мгновение уже Коломейцев с 17 метров нанес отличный удар. Довбня в прыжке мяч потянул, но первым на добивание подоспел Фарфан. Джефферсон с трех метров угодил в штангу, после чего сфера отлетела в ногу Черевко и оказалась в сетке ворот – 0:1.

Но радовались голу москвичи недолго. Буквально через минуту с небольшим "СКА-Хабаровск" выровнял положение в матче. Прорыв по левому краю от Наваловского завершился набросом в штрафную. Там Виталий Денисов головой смахнул мяч на ногу Федотову. Виталий сначала пробил справой, но попал в Кверквелию. После чего Федотов сам же подобрал мяч и пробил уже с левой низом. Коченков, закрытый защитниками, момента удара не увидел – 1:1.

Быстро обменявшись голевыми атаками, команды взяли паузу в игре. И лишь после экватора тайма "Локомотив" снова принялся осаждать ворота хозяев поля. Гости много комбинировали, меняли вектор атак, пытались в стиле "Барселоны" растянуть защиту соперника, но пройти выстроенный "автобус" у них не получилось.

После перерыва рисунок игры не поменялся. "Железнодорожники" продолжили вести игру и довольно быстро могли выйти вперед. Классная проникающая передача прошла в штрафную СКА, в результате которой Антон Миранчук вышел практически один на один, но замешкавшись в борьбе с защитником "армейцев" потерял мяч и проиграл дуэль Довбне.

А в следующей опасной атаке москвичей уже блестяще сыграл голкипер хабаровчан. Виталий Денисов прострелил с левого фланга в центр штрафной, откуда Коломейцев пробивал сходу с левой низом, но Довбня, закрытый защитником, все-таки смог среагировать и отбить мяч перед собой.

Время шло, хозяева поля и не думали атаковать, а "Локомотив" все никак не мог преодолеть защитные редуты соперника. В одной из атаке Фернандеш в штрафной накрутил сразу трех защитников "армейцев", после чего отпасовал на Коломейцева, но тот с ударом промедлил.

Развязка наступила в компенсированное время. Алексей Миранчук получил пас на дуге штрафной, отправил мяч вперед на Фарфана, а того сзади по ногам зацепил Дедечко. Джефферсон падает, а рефери ставит мяч на "точку". Пенальти пробивает Фарфан, но Довбня тянет мяч. Коломейцев играет на добивании и мяч от рук голкипера СКА попадает в перекладину, после чего сфера возвращается к Фарфану, который, что есть силы, отправляет ее в сетку – 1:2.

У "армейцев" хватило времени, чтобы провести атаку и разыграть угловой, который ничего не принес хозяевам поля. И сразу после этого финальный свисток арбитра возвестил о тяжелейшей победе "Локомотива".

"СКА-Хабаровск" – "Локомотив" – 1:2

Голы: Черевко, 15, в свои ворота – 0:1. Федотов, 17 – 1:1. Фарфан, 90+3 – 1:2.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Савичев, Димидко, Гришко, Черевко (Тишкин, 85), Наваловский, Федотов (Казанков, 58), Карасев, Дедечко, Никифоров, Маркович.

"Локомотив": Коченков, Игнатьев (Баринов, 83), Михалик, Кверквелия, В.Денисов, И.Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук (Эдер, 68), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Александр Никитин | http://soccernews.ru