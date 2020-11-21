"Локомотив" в меньшинстве обыграл тульский "Арсенал"
В матче 15-го тура чемпионата России московский "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. "Железнодорожники" весь второй тайм играли в меньшинстве из-за удаления Ведрана Чорлуки. Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук.
Благодаря победе "Локомотив" поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 24 очка. "Арсенал" с 13 очками остался на 12-й позиции.
"Локомотив" Москва – "Арсенал" Тула - 1:0 (0:0)
Гол: Миранчук, 72 (с пенальти) - 1:0
"Локомотив": Коченков, Рыбус, Живоглядов, Серкейра, Игнатьев (Рыбчинский, 89), Куликов, Крыховяк, Миранчук (Камано, 90), Чорлука, Эдер (Лысцов, 46), Зе Луиш.
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава (Костадинов, 33), Довбня, Бауэр, Рассказов, Хлусевич (Горбатенко, 77), Мохаммед, Ломовицкий, Чаушич, Джорджевич, Панченко (Пантелеев, 75).
Удаление: Чорлука (45).
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