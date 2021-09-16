"Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем"
Фото: твиттер "Локомотива"
В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Европы "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем".
Стоит отметить, что московский клуб с 57-й минуты играл в меньшинстве.
"Локомотив" Россия - "Марсель" Франция 1:1
Голы: Ундер (пен), 59 - 0:1, Анджорин, 89 - 1:1
"Локомотив": Гильерме, Едвай, Серкейра, Магкеев, Бека-Бека (Сильянов, 64), Тикнизян, Баринов, Куликов (Марадишвили, 56), Смолов (Лисакович, 75), Жемалетдинов (Анджорин, 63), Камано (Керк, 75).
"Марсель": Лопес, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Камара, Ронжье, Жерсон (Гуйе, 83), Ундер, Гендузи (Лирола, 83), Харит (де ла Фуэнте, 56), Дьенг (Луис Энрике, 83).
Удаление: Тикнизян (57).
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