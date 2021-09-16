"Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем"

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"Локомотив" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Марселем"Фото: твиттер "Локомотива"

В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Европы "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем".

Стоит отметить, что московский клуб с 57-й минуты играл в меньшинстве.

"Локомотив" Россия - "Марсель" Франция 1:1

Голы: Ундер (пен), 59 - 0:1, Анджорин, 89 - 1:1

"Локомотив": Гильерме, Едвай, Серкейра, Магкеев, Бека-Бека (Сильянов, 64), Тикнизян, Баринов, Куликов (Марадишвили, 56), Смолов (Лисакович, 75), Жемалетдинов (Анджорин, 63), Камано (Керк, 75).

"Марсель": Лопес, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Камара, Ронжье, Жерсон (Гуйе, 83), Ундер, Гендузи (Лирола, 83), Харит (де ла Фуэнте, 56), Дьенг (Луис Энрике, 83).

Удаление: Тикнизян (57).

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