"Локомотив" в октябре предлагал крупную сумму за 20-летнего француза
Московский "Локомотив" пытался купить центрального защитника "Страсбура" Мохамеда Симакана, утверждает Le10sport.
По информации источника, в последние дни трансферного окна "железнодорожники" предлагали за француза 12 миллионов евро + 3 миллиона бонусами.
Параллельно переговоры о приобретении 20-летнего футболиста вёл "Милан", но их условия были даже немного хуже - 12 + 2 млн.
В итоге "Страсбур" ответил отказом обоим клубам и дал понять, что Симакан никуда не уйдёт за сумму менее 15 миллионов евро одним платежом.
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|Милан
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|26
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|Парма
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|Кальяри
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