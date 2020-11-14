"Локомотив" в октябре предлагал крупную сумму за 20-летнего француза

1 Теги страсбурлокомотив москвамиланмохамед симакантрансферы

"Локомотив" в октябре предлагал крупную сумму за 20-летнего француза

Московский "Локомотив" пытался купить центрального защитника "Страсбура" Мохамеда Симакана, утверждает Le10sport.

По информации источника, в последние дни трансферного окна "железнодорожники" предлагали за француза 12 миллионов евро + 3 миллиона бонусами.

Параллельно переговоры о приобретении 20-летнего футболиста вёл "Милан", но их условия были даже немного хуже - 12 + 2 млн.

В итоге "Страсбур" ответил отказом обоим клубам и дал понять, что Симакан никуда не уйдёт за сумму менее 15 миллионов евро одним платежом.

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