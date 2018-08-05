"Локомотив" в перерыве матча со "Спартаком" презентовал звёздного новичка

"Локомотив" в перерыве матча второго тура чемпионата России против "Спартака" презентовал звёздного новичка Бенедикта Хеведеса.

Немецкий футболист подошёл к трибунам и пообщался с болельщиками.

"Я очень рад быть здесь. Желаю нам хорошего сезона" - сказал Хеведес.

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