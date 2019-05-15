"Локомотив" в полуфинальном матче Кубка России обыграл "Ростов"

"Локомотив" обыграл "Ростов" в ответном матче полуфинала Кубка России.

В составе победителей голами отметились Рифат Жемалетдинов и Федор Смолов.

"Ростов" - "Локомотив" - 0:2 (2:2)

Голы: Жемалетдинов, 45+2 - 0:1, Смолов, 62 - 0:2.

"Ростов": Песьяков, Новосельцев, Сигурдссон, Чернов, Плиев (Щадин, 86), Норманн, Гацкан, Зайнутдинов (Калачев, 71), Попов, Глебов, Ионов(Шомуродов, 62).

"Локомотив" Гильерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Михалик, 70), Игнатьев, Миранчук, Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов(Кварацхелия, 90), Эдер (Тарасов, 84).

Таким образом, по сумме двух матчей (2:4) в финал Кубка России проходит "Локомотив".

Не пропустите: "Урал" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" и прошел в финал Кубка России | http://soccernews.ru