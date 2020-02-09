"Локомотив" в результативном обыграл "Ростов" на турнире в Катаре
В матче 3-го тура международного турнира Кубок "Париматч" Премьер "Локомотив" обыграл "Ростов". Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее были "железнодорожники".
Благодаря победе "Локомотив" занял второе место на турнире, "Ростов" финишировал на третьей позиции. Победителем турнира стал "Спартак".
"Локомотив" Москва, Россия – "Ростов" Россия – 3:3 (1:1), по пенальти
Голы: Мурило, 19 - 1:0, Осипенко, 42 - 1:1, Мамаев, 50 - 1:2, Крыховяк, 60 - 2:2, Еременко, 70 - 2:3, Рыбчинский, 73 - 3:3
"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Мурило, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Тугарев.
"Ростов": Рудаков, Осипенко, Чистяков, Логашов, Чернов, Еременко, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15