"Локомотив" в результативном обыграл "Ростов" на турнире в Катаре

В матче 3-го тура международного турнира Кубок "Париматч" Премьер "Локомотив" обыграл "Ростов". Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3, а в серии пенальти точнее были "железнодорожники".

Благодаря победе "Локомотив" занял второе место на турнире, "Ростов" финишировал на третьей позиции. Победителем турнира стал "Спартак".

"Локомотив" Москва, Россия – "Ростов" Россия – 3:3 (1:1), по пенальти

Голы: Мурило, 19 - 1:0, Осипенко, 42 - 1:1, Мамаев, 50 - 1:2, Крыховяк, 60 - 2:2, Еременко, 70 - 2:3, Рыбчинский, 73 - 3:3

"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Мурило, Кверквелия, Игнатьев, Рыбус, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Тугарев.

"Ростов": Рудаков, Осипенко, Чистяков, Логашов, Чернов, Еременко, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов.

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