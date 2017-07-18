"Локомотив" в родных стенах одолел тульский "Арсенал"

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"Локомотив" в родных стенах одолел тульский "Арсенал"

В рамках первого тура чемпионата России московский "Локомотив" на своём поле взял верх над тульским "Арсеналом" благодаря голу Соломона Кверквелии в начале второго тайма.

"Локомотив" – "Арсенал Тула" - 1:0

Гол: Кверквелия, 57 - 1:0.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Коломейцев, 46), Пейчинович, Кверквелия, Денисов, Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук (Лысов, 58), Миранчук, Фарфан, Баринов, Ари.

"Арсенал Тула": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Александров, Боурчану, Чаушич, Горбатенко, Берхамов (Хагуш, 72), Расич (Сикоев, 76), Шевченко.

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