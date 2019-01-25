"Локомотив" в серии пенальти одолел "Ростов" в игре Кубка "Матч Премьер"

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"Локомотив" в серии пенальти одолел "Ростов" в игре Кубка "Матч Премьер"

В рамках 2-го тура Кубка "Матч Премьер", проходящего в Катаре, "Ростов" сыграл вничью с "Локомотивом", однако в серии пенальти победу одержали "железнодорожники".

"Ростов" - "Локомотив" - 1:1, по серии пенальти 3:4

Гол: Баринов, 48 - 0:1, Кьяртанссон, 56 - 1:1

"Ростов" (первый тайм): Абаев, Щадин, Новосельцев, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Зуев, Гацкан, Салетрос, Кьяртанссон, Шомуродов.

"Ростов" (второй тайм): Абаев, Логашов, Хаджикадунич, Новосельцев, Плиев, Глебов, Скопинцев, Салетрос, Зуев, Шомуродов, Кьяртанссон

"Локомотив" (первый тайм): Гильерме, Рыбус, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Фарфан, Смолов.

"Локомотив" (второй тайм): Коченков, Хеведес, Идову, Лапшов, Лысов, Жемалетдинов, Миронов, Баринов, Тарасов, Тугарев, Эдер.

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