"Локомотив" в товарищеском матче обыграл "Осиек"
В рамках товарищеского матча "Локомотив" одержал победу над "Осиеком".
"Осиек" - "Локомотив" - 0:1
Гол: Ари, 3 - 0:1
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев, Фернандеш (Тарасов 31), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Эдер 41), Фарфан, Ари (Лысов 46).
Отметим, что "Осиек" является третьей командой чемпионата Хорватии.
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