"Локомотив" в товарищеском матче обыграл "Осиек"

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"Локомотив" в товарищеском матче обыграл "Осиек"

В рамках товарищеского матча "Локомотив" одержал победу над "Осиеком".

"Осиек" - "Локомотив" - 0:1

Гол: Ари, 3 - 0:1

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Коломейцев, Фернандеш (Тарасов 31), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Эдер 41), Фарфан, Ари (Лысов 46).

Отметим, что "Осиек" является третьей командой чемпионата Хорватии.

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