"Локомотив" в товарищеском матче обыграл турецкий клуб

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"Локомотив" в товарищеском матче обыграл турецкий клуб

"Локомотив" в товарищеской игре обыграл турецкий "Акхисар Беледиеспор".

"Локомотив" - "Акхисар Беледиеспор" 2:1

Голы: Барбоза, 45 - 0:1, Антон Миранчук, 61 - 1:1, Баринов 80 - 2:1

"Локомотив": Гильерме (Медведев 46), Кверквелия, Идову (Денисов 46), Ротенберг (Михалик 46), Рыбус, Тарасов, Баринов, Мануэл Фернандеш, Миранчук, Миранчук, Эдер.

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