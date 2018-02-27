"Локомотив" в товарищеском матче победил "Шахтёр"

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"Локомотив" в товарищеском матче победил "Шахтёр"

В понедельник в турецком Белеке состоялся товарищеский матч между московским "Локомотивом" и солигорским "Шахтёром". "Железнодорожники" обыграли "горняков" со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. До перерыва отличился хавбек Дмитрий Тарасов, а после - защитник Тарас Михалик.

"Локомотив" (Россия) – "Шахтёр" (Беларусь) - 2:0

Голы: Тарасов, 38 - 1:0, Михалик, 78 - 2:0.

"Шахтёр": Климович, Бурко (Матвейчик, 30), Шимунович, Рыбак, Бордачев, Ковалев (Сибомана, 65), Сзоке (Эбонг, 80), Селява (Каньяс, 46), Козлов (Сойри, 46), Киш, Лаптев (Джексон, 80).

"Локомотив" (стартовый состав): Гильерме, Михалик, Чорлука, Рыбус, Кверквелия, Тарасов, Алексей Миранчук, Баринов, Коломейцев, Игнатьев, Эдер.

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