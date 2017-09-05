"Локомотив" в товарищеском матче разгромил словенский "Анкаран"

Теги локомотив москванк анкаран

"Локомотив" в товарищеском матче разгромил словенский "Анкаран"Сегодня московский "Локомотив" в товарищеском матче разгромил словенский "Анкаран Хрватини" со счетом 4:1.

"Локомотив" - "Анкаран Хрватини" - 4:1

Голы: Корян, 20 - 1:0, Эдер, 27 - 2:0, Фернандеш, 35 - 3:0, ?, 54 - 3:1, Галанин, 76 - 4:1.

Напомним, Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в августе. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов