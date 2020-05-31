"Локомотив" в твиттере попрощался с Семиным
"Локомотив" в твиттере опубликовал прощальный пост в честь главного тренера команды Юрия Семина. Сегодня, 31 мая, истекает срок его контракта. Его пост займет сербский тренер Марко Николич.
"Сегодня последний день Юрия Семина в качестве главного тренера "Локомотива". Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать "Локомотив" первым! Мы не прощаемся с Юрием Семиным, а говорим ему спасибо, Палыч", - говорится в сообщении.
Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера «Локомотива»— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020
Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!
Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему #СпасибоПалыч ❤️ pic.twitter.com/sBBTYhydKK
Напомним, что ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным.
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