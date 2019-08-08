"Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах

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"Локомотив" ведёт переговоры о трёх трансферах

Московский "Локомотив" рассчитывает в ближайшее время усилиться ещё тремя игроками.

Как сообщает российская пресса, клуб ведёт переговоры о трансферах полузащитника Дора Переца, а также форвардов Джонатана Афолаби и Николая Комличенко.

Напомним, что за израильского хавбека "Маккаби Тель-Авив" требует 4,5 миллиона евро, "Млада Болеслав" оценивает российского нападающего в 3,5 миллиона, а его ирландский коллега по амплуа является свободным агентом.

Ранее этим летом "Локомотив" выкупил Гжегожа Крыховяка, а также подписал Дмитрия Живоглядова и Мурило Секейру.

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