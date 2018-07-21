"Локомотив" ведет переговоры по подписанию хавбека ПСЖ

Теги локомотив москвапсжгжегож крыховяк

"Локомотив" ведет переговоры по подписанию хавбека ПСЖ"Локомотив" ведет переговоры по подписанию полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, "железнодорожники" заинтересованы в аренде 28-летнего хавбека парижан. Ожидается, что уже на следующей неделе поляк пройдет медосмотр в стане чемпиона России.

Прошлый сезон Крыховяк провел в аренде в "Вест Бромвиче".

Напомним, также "Локомотив" торгует защитника "Барселоны". | soccernews.ru

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