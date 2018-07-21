"Локомотив" ведет переговоры по подписанию хавбека ПСЖ

"Локомотив" ведет переговоры по подписанию полузащитника ПСЖ Гжегожа Крыховяка, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, "железнодорожники" заинтересованы в аренде 28-летнего хавбека парижан. Ожидается, что уже на следующей неделе поляк пройдет медосмотр в стане чемпиона России.

Прошлый сезон Крыховяк провел в аренде в "Вест Бромвиче".

Напомним, также "Локомотив" торгует защитника "Барселоны". | soccernews.ru