"Локомотив" ведёт переговоры по трансферу защитника "Уфы"
Московский "Локомотив" возобновил интерес к защитнику "Уфы" Дмитрию Живоглядову, сообщают российские СМИ.
"Железнодорожники" начали переговоры с башкирским клубом по поводу трансфера 24-летнего футболиста.
Стоит отметить, что Живоглядов мог оказаться в "Локомотиве" ещё зимой, но тогда сделка сорвалась.
В текущем сезоне игрок провёл за "Уфу" 24 матча и сделал 3 ассиста. Его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.
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