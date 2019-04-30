"Локомотив" ведёт переговоры по трансферу защитника "Уфы"

Московский "Локомотив" возобновил интерес к защитнику "Уфы" Дмитрию Живоглядову, сообщают российские СМИ.

"Железнодорожники" начали переговоры с башкирским клубом по поводу трансфера 24-летнего футболиста.

Стоит отметить, что Живоглядов мог оказаться в "Локомотиве" ещё зимой, но тогда сделка сорвалась.

В текущем сезоне игрок провёл за "Уфу" 24 матча и сделал 3 ассиста. Его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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