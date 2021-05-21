"Локомотив" ведет переговоры с ЦСКА по нескольким игрокам

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник ответил на вопрос по поводу молодых игроков.

– Почему в клубе не могут удержать молодых игроков? Мухин, Кварацхелия, например.

– Мы видим ситуацию, которая складывалась в клубе. Мы намерены ее изменить, хотим, чтобы молодые таланты оставались в клубе. Хотелось бы, чтобы ребята, у которых есть первый в жизни контракт, проявляли себя наилучшем образом.

Мы будем домом для талантливой молодежи со всей России, у нас прекрасная возможности в академии. По названным игрокам у нас разные ситуация. Говорю открыто, что мы ведем переговоры с ЦСКА по нескольким футболистам обеих команд, – сказал Плутник на встрече с болельщиками.

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