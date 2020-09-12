"Локомотив" вернулся к кандидатуре Манджукича
Хорватский нападающий Марио Манджукич снова оказался в сфере интересов "Локомотива", утверждает "Чемпионат".
В начале июля стороны уже вели переговоры о возможном сотрудничестве, но тогда им не удалось договориться. И вот "железнодорожники" решили предпринять ещё одну попытку заполучить звёздного футболиста.
Напомним, что уже два месяца 34-летний Манджукич остаётся без клуба после ухода из "Аль-Духаиля".
Форвард наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Сейчас его рыночная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.
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