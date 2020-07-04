"Локомотив" включился в борьбу за голландского форварда
Нападающий "Левски" Найджел Роберта может продолжить карьеру в России, сообщает Sporx.
По информации источника, купить 22-летнего футболиста хочет московский "Локомотив", который пытается усилить атаку ещё с зимы.
Конкуренцию "железнодорожникам" составят "Галатасарай", "Лудогорец" и "Легия".
Роберта - воспитанник "Фейеноорда", за "Левски" он выступает с июля прошлого года, сыграл 16 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
Рыночная стоимость голландского форварда оценивается в 1,3 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
|23
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|Крылья Советов
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