"Локомотив" включился в борьбу за голландского форварда

Нападающий "Левски" Найджел Роберта может продолжить карьеру в России, сообщает Sporx.

По информации источника, купить 22-летнего футболиста хочет московский "Локомотив", который пытается усилить атаку ещё с зимы.

Конкуренцию "железнодорожникам" составят "Галатасарай", "Лудогорец" и "Легия".

Роберта - воспитанник "Фейеноорда", за "Левски" он выступает с июля прошлого года, сыграл 16 матчей, забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость голландского форварда оценивается в 1,3 миллиона евро.

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