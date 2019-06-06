"Локомотив" включился в борьбу за Комличенко

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"Локомотив" включился в борьбу за Комличенко

На форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко появился ещё один претендент из РПЛ, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

По информации источника, 23-летнего футболиста хочет купить московский "Локомотив", который пока опережает в гонке за игроком "Спартак".

"Железнодорожники" в ближайшее время начнут переговоры с чешским клубом по трансферу российского бомбардира.

В минувшем сезоне Комличенко сыграл за "Младу Болеслав" 33 матча и забил 29 голов. Его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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