"Локомотив" внёс изменение в заявку на сезон

Теги локомотив москвалука джорджевичжасур жалолиддинов

"Локомотив" внёс изменение в заявку на сезон

Пресс-служба РПЛ сообщила об изменении в заявке московского "Локомотива".

"Железнодорожники" убрали полузащитника Жасурбека Жалолиддинова и включили вместо него Луку Джорджевича.

Стоит отметить, что из-за травмы 26-летний черногорец не выходил на поле с октября 2019 года.

"Локомотив" неудачно стартовал в сезоне РПЛ и занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице.

Не пропустите: Захави отклонил выгодное предложение от "Локомотива" ради голландского клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Бэйл вернулся в "Тоттенхэм"

Официально: Бэйл вернулся в "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов