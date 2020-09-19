"Локомотив" внёс изменение в заявку на сезон

Пресс-служба РПЛ сообщила об изменении в заявке московского "Локомотива".

"Железнодорожники" убрали полузащитника Жасурбека Жалолиддинова и включили вместо него Луку Джорджевича.

Стоит отметить, что из-за травмы 26-летний черногорец не выходил на поле с октября 2019 года.

"Локомотив" неудачно стартовал в сезоне РПЛ и занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице.

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