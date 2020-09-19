"Локомотив" внёс изменение в заявку на сезон
Пресс-служба РПЛ сообщила об изменении в заявке московского "Локомотива".
"Железнодорожники" убрали полузащитника Жасурбека Жалолиддинова и включили вместо него Луку Джорджевича.
Стоит отметить, что из-за травмы 26-летний черногорец не выходил на поле с октября 2019 года.
"Локомотив" неудачно стартовал в сезоне РПЛ и занимает промежуточное 11-е место в турнирной таблице.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
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|36
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|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
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|Рубин
|22
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|Оренбург
|22
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