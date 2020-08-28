"Локомотив" внёс Жалолиддинова в заявку на сезон-2020/21

"Локомотив" внес в заявку на сезон РПЛ 18-летнего хавбека Жасура Жалолиддинова, сообщается на официальном сайте РПЛ.



Контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан до 2025 года. В клубе полузащитник будет играть под 23-м номером. Сообщалось, что его трансфер обошелся "Локо" 1 миллион евро.



После 5 туров РПЛ команда занимает 7 место в турнирной таблице.

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