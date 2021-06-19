"Локомотив" возьмёт на сбор белорусского таланта

Фото инстаграм Кирилла Зиновича

Полузащитник "Минска" Кирилл Зинович отправится на тренировочный сбор московского "Локомотива".

По информации "СЭ", по итогам просмотра "железнодорожники" примут решение о целесообразности подписания 18-летнего белоруса.

Зинович является воспитанником "Минска", за основную команду сыграл 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость перспективного хавбека оценивается в 50 тысяч евро.

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