"Локомотив" впервые потерял очки в сезоне в матче с "Уралом"
В матче 3-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом". На 74-й минуте счет открыл Андрей Егорычев, но в концовке "железнодорожников" спас от поражения Федор Смолов.
"Урал" остался на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Локомотив" вышел на первое место.
"Урал" Екатеринбург - "Локомотив" Москва - 1:1 (0:0)
Голы: Егорычев, 74 - 1:0, Смолов, 87 - 1:1
"Урал": Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Егорычев, Аугустыняк, Бикфалви, Мишкич (Бавин, 77), Подберезкин (Ефремов, 65), Панюков.
"Локомотив": Гильерме, Серкейра, Живоглядов, Чорлука, Рыбус, Рыбчинский (Миранчук, 65), Миранчук, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Эдер, 76), Смолов.
Не пропустите: "Локомотив" отказал испанскому клубу в аренде Смолова. | http://soccernews.ru
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|М
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|Краснодар
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|Ростов
|23
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|5
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|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
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|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22