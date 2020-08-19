"Локомотив" впервые потерял очки в сезоне в матче с "Уралом"

В матче 3-го тура чемпионата России екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом". На 74-й минуте счет открыл Андрей Егорычев, но в концовке "железнодорожников" спас от поражения Федор Смолов.

"Урал" остался на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Локомотив" вышел на первое место.

"Урал" Екатеринбург - "Локомотив" Москва - 1:1 (0:0)

Голы: Егорычев, 74 - 1:0, Смолов, 87 - 1:1

"Урал": Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Егорычев, Аугустыняк, Бикфалви, Мишкич (Бавин, 77), Подберезкин (Ефремов, 65), Панюков.

"Локомотив": Гильерме, Серкейра, Живоглядов, Чорлука, Рыбус, Рыбчинский (Миранчук, 65), Миранчук, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Эдер, 76), Смолов.

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