"Локомотив" впервые в истории клуба проведет матч с болельщиками

"Локомотив" планирует в ближайшие дни встретится с болельщиками команды, чтобы представить новых игроков, а также провести первый в истории матч между футболистами и фанатами клуба.

Встреча состоится 9 июня. Начало - в 19:00 (мск). Игроки в команду болельщиков будут выбраны 7 июля.

"Мы представим новичков, футболисты получат серебряные медали чемпионата России, а болельщики смогут задать все интересующие вопросы игрокам, тренерам и руководству "Локомотива".

Кроме того, в рамках встречи впервые в истории пройдет товарищеский матч между командой болельщиков и футболистами основного состава "Локо"!

Напомним, 6 июля состоится Суперкубок России, где "железнодорожники" сыграют с "Зенитом".

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