"Локомотив" впервые в истории стартовал с победы в групповом этапе Лиги Чемпионов

Победа над "Байером" в матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов стала исторической для московского "Локомотива".

Сообщается, что "железнодорожники" впервые стартовали в турнире с выигранного поединка.

Всего "Локо" пять раз участвовал в групповой стадии самого престижного еврокубкового соревнования.

После первого тура подопечные Юрия Сёмина лидируют в квартете D, опережая не только "Байер", но и "Атлетико" с "Ювентусом".

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